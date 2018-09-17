«Опасный беспредел с последствиями»: соцсети о выборах в Приморье

Владивосток, , 11:15 — REGNUM Пользователи социальных сетях возмущены результатами второго тура на выборах губернатора в Приморском крае. Пользователи не верят в честность выборов и считают, что таким образом подрывается доверие между гражданами и государством.

«Логика, статистика, теория вероятности — все это сегодня в Приморье не работает», — отмечает Яна Г.

Юзеров в соцсетях уверены, что если ЦИК и Верховный суд закроют глаза на происходящее, то «с выборами в России покончено». В то же время некоторые пользователи отмечают, что фальсификация на выборах — не новость. По их мнению, таким же образом, как в Приморье, выборы проходят в России все последние годы, однако результаты подделывают не так явно.

«В Приморье вновь на*б*ли (отредактировано — прим.ред.) с выборами. Да что же творится! Никогда такого не было и вот опять. Ведь обычно в России все выборы проходят честно, а тут прямо аномалия какая-то!» — пишет Сталингулаг.

Пользователи не понимают, зачем так явно подтасовывать голоса, ведь весь Приморский край и Россия будут знать, что «Тарасенко — такой же губернатор, как Петров и Боширов — невиновные». По их мнению, эта ситуация — большая ошибка.

«Сегодня, прямо сейчас, власти совершают в Приморье большую ошибку, самую большую, начиная с Ельцина. Уже вторую большую ошибку за короткое время. Первая — отмена пенсий. Это все плохо кончится», — считает Дмитрий А.

«Произошедшее в Приморье — опасный беспредел с далеко идущими последствиями! Подрывается доверие между гражданином и государством», — пишет Юрий П.

Некоторые пользователи настроены еще критичнее. Так, пользовательница Pani Walewska считает, что все, кто не бойкотирует выборы — соучастники преступления.

«Нет никаких выборов! Это спецоперации по захвату и удержанию власти. Все, кто не бойкотируют — соучастники преступления».

Впрочем, нашлись и те пользователи, кто считает победу врио главы региона Андрея Тарасенко («Единая Россия») заслуженной.

«Заслуженная победа «Единой России» в Приморье. Люди верят реальным делам», — отмечает Смирнов.

Напомним, 16 июля в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника — врио губернатора, кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако уже при подсчете 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,1% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко. Андрей Ищенко заявил о подтасовках в ходе подсчета голосов и требует пересмотреть итоги голосования. Он объявил бессрочную голодовку перед зданием администрации края.

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