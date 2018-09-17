ЛДПР: Беспрецедентная фальсификация результатов выборов в Приморье

Москва, , 10:53 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) расценил выборы в Приморье как фальфицированные.

«Запад часто обвиняет Кремль во вмешательстве в чужие выборы. Какое вмешательство?! В своей стране не могут навести порядок с выборами. Ещё вчера госканал «Россия» объявил о лидерстве представителя КПРФ в Приморье с отрывом 7%, а уже утром единорос выигрывает. Чудеса, да и только. Беспрецедентная фальсификация результатов выборов», — написал Лебедев в соцсети.

Он обратил внимание на то, что «кремлевские» кандидаты «пролетают со свистом».

«И только по бандитски, ночью переписывая протоколы, власть обеспечивает себе победу. Победу, за которую рано или поздно спросят: что же ждать во втором туре в оставшихся трёх субъектах?!» — возмущен он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ с большим отрывом лидировал во втором туре выборов. После обработки 95% протоколов у Андрея Ищенко было 51,6% голосов против 45,8% у «Единой России» Андрея Тарасенко. Однако затем ситуация начала кардинально меняться, и после обработки 99,1% Ищенко начал проигрывать Тарасенко.

Отметим, что вторые туры выборов губернаторов продут во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии.