После драки в британском Лутоне семеро человек попали в больницу

Лондон, , 10:48 — REGNUM Семеро человек оказались в больнице, в том числе один в критическом состоянии в результате драки, произошедшей 16 сентября в британском городе Лутон, сообщает телеканал Sky News.

По данным местной полиции, инцидент произошел на юго-западе городе около 16:50 часов по местному времени.

«Мы были вызваны на улицу Саксон-Роуд в Лутоне, после того как получили сообщения о массовой драке», — подчеркнули сотрудники правоохранительных органов.

«В результате инцидента в Лутоне семеро человек были госпитализированы, один из них в критическом состоянии», — добавили в полиции графства Бедфордшир, отметив, что ряд потерпевших получил колото-резаные ранения.

Полиция обращается к возможным свидетелям с просьбой сообщать любую информацию об инциденте.