Глава Минэнерго Саудовской Аравии примет участие в Российской энергонеделе

Москва, , 10:47 — REGNUM Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех примет участие в Российской энергетической неделе, которая пройдёт в Москве 3 октября. Как сообщили в Минэнерго, такое решение было принято по итогам его рабочей встречи в Москве с министром энергетики РФ Александром Новаком.

«Министры обсудили текущее состояние рынка, а также двухстороннюю кооперацию. Был отмечен хороший уровень динамики развития взаимодействия в энергетических и промышленных вопросах», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Читайте также: Нефть дешевеет после визита Рика Перри в Москву

Также стороны подтвердили приверженность обеспечению стабильности на рынке и готовность оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, чтобы совместно с партнерами обеспечить стабильность рынка в любых условиях.

Также было подтверждено участие саудовского министра в Российской энергетической неделе 3 октября, говорится в сообщении.

Напомним, Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года. Участники обсудят актуальную мировую энергетическую повестку, определят основные направления развития отраслей ТЭК, а также постараются найти оптимальные решения в ответ на существующие вызовы. Добавим, что общее число участников РЭН-2017 превысило 10 тыс. человек. Количество иностранных стран-участниц московской площадки форума составило 94.