Понедельник, 17 Сентября 2018 года
11:05:55 МСК

Глава Минэнерго Саудовской Аравии примет участие в Российской энергонеделе

Политика

Международный форум пройдёт в Москве в начале октября

Москва, 17 сентября 2018, 10:47 — REGNUM  Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех примет участие в Российской энергетической неделе, которая пройдёт в Москве 3 октября. Как сообщили в Минэнерго, такое решение было принято по итогам его рабочей встречи в Москве с министром энергетики РФ Александром Новаком.

«Министры обсудили текущее состояние рынка, а также двухстороннюю кооперацию. Был отмечен хороший уровень динамики развития взаимодействия в энергетических и промышленных вопросах», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Читайте также: Нефть дешевеет после визита Рика Перри в Москву

Также стороны подтвердили приверженность обеспечению стабильности на рынке и готовность оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, чтобы совместно с партнерами обеспечить стабильность рынка в любых условиях.

Также было подтверждено участие саудовского министра в Российской энергетической неделе 3 октября, говорится в сообщении.

Напомним, Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года. Участники обсудят актуальную мировую энергетическую повестку, определят основные направления развития отраслей ТЭК, а также постараются найти оптимальные решения в ответ на существующие вызовы. Добавим, что общее число участников РЭН-2017 превысило 10 тыс. человек. Количество иностранных стран-участниц московской площадки форума составило 94.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Энергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить