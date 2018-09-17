Мэй: альтернатива моему плану по Brexit не существует

Лондон, , 10:51 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила оппозицию внутри Консервативной партии, что альтернатива предложенному ей плану по Brexit не является альтернативой, сообщает 17 сентября Reuters.

Несмотря на то, что выход из Евросоюза должен состоятся 29 марта 2019 года, до сих пор нет четкого соглашения об условиях размежевания. Камнем преткновения стал вопрос о границе с Ирландией, которая остается членом содружества.

Напомним, после референдума проведенного в Соединенном Королевстве по вопросу выхода из ЕС, Лондон приступил к подготовке этого события. В основном споры идут вокруг так называемого жесткого выхода и выхода мягкого. Мягкий выход подразумевает сохранение доступа к рынкам, а также свободное движение рабочей силы.

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