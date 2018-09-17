Президент Индонезии встретился с представителями делегации сената Чехии

Джакарта, , 10:41 — REGNUM На встрече президента Индонезии Джоко Видодо с делегацией сената Чехии в Джакарте было затронуто три вопроса, в частности проблема пальмового масла, сообщает Antaranews.

По данным издания, власти Индонезии просят Чехию о поддержке в устранении дискриминации пальмового масла на европейском рынке. Индонезийское правительство стремится поддержать местных производителей пальмового масла, а это примерно 17 млн индонезийских фермеров.

Другим вопросом двусторонней повестки дня стало сотрудничество между парламентами двух стран, особенно для продвижения плюрализма и толерантности, а также экономического сотрудничества.

«Мы привержены улучшению экономического сотрудничества с Чешской Республикой», — отметил президент Индонезии.

В ходе встречи Джоко Видодо также попросил Чехию о поддержке в переговорах об экономическом партнерстве между Индонезией и Европейским союзом.

В настоящее время объем торговли между Индонезией и Чехией достиг 260 млн долларов США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии в сопровождении министров принял делегацию сената Чешской Республики во главе с Миланом Штехом в Джакарте 17 сентября.

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