Украина оказалась в списке стран с высоким уровнем человеческого развития

Киев, , 10:28 — REGNUM В рейтинге ООН по индексу человеческого развития Украина заняла 88-е место из 189, сообщает 17 сентября «Эспрессо».

Согласно сообщению, индекс гуманитарного развития в 2017 году у Украины составил 0,751, а страна попала в список государств с высоким уровнем человеческого развития. На первом месте оказалась Норвегия с индексом 0,953, на втором — Швейцария с индексом 0,944, на третьем — Австралия с индексом 0,939. Хуже всего ситуация оказалась в Нигере (189-е место), Центральноафриканской Республике (188-е место) и Южном Судане (187-е место).

Россия заняла 49-е место и оказалась в списке стран с очень высоким уровнем человеческого развития.

Напомним, среди европейских стран у Украины есть несколько печальных рекордов. Так, Украина занимает второе место по самому низкому количеству калорий на человека, первое — по количеству психических расстройств на душу население и одно из первых по количеству самоубийств.