Министр обороны США впервые за 14 лет посетил Македонию

Скопье, , 10:25 — REGNUM Глава министерства обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис прибыл в Македонию, чтобы поддержать сторонников вступления страны в НАТО, сообщает Reuters.

В ходе поездки Мэттис заявил журналистам, что приехал также предостеречь македонцев от якобы попыток России вмешаться в ход референдума по принятию Македонии в НАТО.

«Мы не хотим, чтобы Россия здесь устроила то же самое, что ранее неоднократно делала во многих других странах», — заявил он.

Отмечается, что это первый случай посещения Македонии министром обороны США за последние 14 лет. По словам главы Пентагона, главная цель его поездки — дать македонацам понять, что США и Евросоюз поддерживают их желание вступить в Североатлантический альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Македонии пройдет референдум по вопросу изменения названия страны с «Республика Македония» на «Республика Северная Македония». Подразумевается, что этот шаг поможет урегулировать многолетний спор с Грецией. Опасаясь территориальных претензий со стороны соседнего государства, Афины на протяжении последних 25 лет блокировали попытки вступления республики в Евросоюз и НАТО.

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