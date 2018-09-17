Эрдоган: надеюсь, что визит в Германию позитивно скажется на нашем будущем

Анкара, , 10:16 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что запланированный на конец сентября визит в Германии позитивно скажется на развитии двусторонних отношений, сообщает турецкая газета Sabah.

По его словам, лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, в том числе в политической, экономической, военной и торговой сферах, а также вопрос борьбы с терроризмом.

«Надеюсь, что визит в Германию позитивно скажется на нашем будущем», — заявил Эрдоган.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его визит в начале сентября в Турцию на переговоры со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу и Эрдоганом был продуктивным и позволил возобновить диалог, который поспособствует нормализации немецко-турецких отношений.

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