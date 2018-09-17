Россия намерена настаивать на своем проекте резолюции в МАГАТЭ — Ульянов

Вена, , 10:24 — REGNUM На Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Россия будет добиваться принятия своего проекта резолюции по гарантиям агентства, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях Михаил Ульянов.

По словам Ульянова, в последние годы в МАГАТЭ происходят изменения в сфере гарантий организации. Россия настаивает на том, чтобы процесс проверки соблюдения государствами — членами МАГАТЭ обязательств был более прозрачным и осуществлялся в соответствии с четкими правилами. В связи с этим российские представители подготовили свой проект резолюции, принятия которого они будут добиваться на конференции.

Ульянов отметил, что представители Евросоюза подготовили свой проект резолюции по гарантиям МАГАТЭ, однако, по его словам, ЕС все устраивает в системе гарантий организации.

«Имеющиеся расхождения будут предметом обсуждений в ходе генконференции», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Вене открывается 62-я Генеральная конференция МАГАТЭ. На этой конференции основными темами обсуждения станут гарантии агентства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также ядерные программы Ирана и Северной Кореи, которым участники намереваются уделить особое внимание.

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