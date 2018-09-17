Обама ведёт наступление на Белый дом, а Белый дом «атакует» Россию

Иван Кузнецов, , 13:18 — REGNUM

Ведомое легендой американского правосудия «русское дело» вновь добилось невероятных результатов. Чуть более недели назад один из первых фигурантов расследования Мюллера наконец-то был осуждён за свои злодеяния. Джордж Пападопулос, которого когда-то выставляли главным связным между Путиным и Трампом, получил аж… 14 дней тюрьмы за дачу ложных показаний.

Самая большая надежда оппозиции — «русское дело» — вновь обернулось символическим наказанием совсем по другому поводу. Но от широкой публики этот факт был аккуратно скрыт за завесой других, куда более интригующих событий. Так, очень вовремя, всего за два дня до смехотворного приговора, во влиятельной «Нью-Йорк Таймс» вышла очень занимательная статья за авторством «высокопоставленного чиновника администрации Трампа», пожелавшего остаться неизвестным. «Позиции» и «факты», излагаемые в этой статье, настолько красивы и романтичны, что если бы такого источника у «Таймс» и не было вовсе, его стоило бы придумать… хотя, может, так они и поступили.

Если верить этому опусу, оказывается, в недрах Белого дома и всей исполнительной власти тайно работает группа чистых сердцем и прекрасных душой единомышленников, которые «поклялись противостоять худшим наклонностям Трампа и частям его программы». Эти «невоспетые герои», от лица которых говорит автор статьи, скромно берут на себя ответственность за все действия администрации, которые можно считать позитивными и прогрессивными и которые, разумеется, совершены «вопреки, а не благодаря стилю руководства президента». По тону статьи чувствуется, что вся Америка должна быть обязана этим отважным людям, каждый день томящимся в высоких кабинетах на благо Родины, несмотря на жгучее желание гордо уйти в отставку, дабы не иметь дела с таким, как Трамп. Оппозиция рукоплещет и тихо пускает умиленную слезу. Ведь это даже не демократы, это республиканцы — даже они осознали, что хуже Трампа быть не может и Штаты нужно спасать любой ценой…

Тут как бы подспудно встаёт вопрос (для тех, кому это не очевидно): так ли плох Дональд Трамп, что государственная измена (а именно так обычно называют саботаж на уровне руководства страны) может быть переквалифицирована в героизм? Кажется, даже в случае с Гитлером у историков на этот счёт до сих пор нет единого мнения…

Как бы то ни было, пока официальный Белый дом и полуофициальный Твиттер Трампа сверкали плохо скрываемой злобой в адрес «Нью-Йорк Таймс» и анонимного чиновника, приговор Пападопулосу прошёл почти незамеченным, а стоило шумихе вокруг злосчастной статьи начать утихать, свою лепту в борьбу с великим и ужасным Трампом внёс Барак Обама. Он выступил с тщательно подготовленной речью, произнесённой перед единогласно дружественными студентами Университета Иллинойса и разнесенной по волнам медиапространства силами армии его фанатов и сторонников Демократической партии. В самых резких выражениях, дозволенных олицетворяющему интеллигентность и политкорректность человеку-символу, Обама раскритиковал Трампа, призвал американцев проголосовать в этот «поворотный момент» так, как диктует им их демократическое естество, и противостоять «могущественному меньшинству» силами «организованных масс», кроме того, он обещал лично «сопровождать на каждом шагу».

В одном с Обамой поспорить трудно: грядущие выборы чрезвычайно важны. Голосование пройдёт через семь недель, и его результат во многом определит судьбу администрации Трампа на следующие два года. А вместе с тем и судьбу Америки на это время. Именно поэтому как администрация, так и оппозиция пускаются на самые отчаянные шаги, чтобы вырвать победу из рук противника. Видимо, одним из таких шагов является новая волна агрессии в сторону России, выразившаяся в раздраженных твитах, выступлениях госсекретаря и постпреда США в ООН и подписании нового указа о санкциях в отношении тех, кто вмешивается в американские выборы. Все эти меры имеют одну общую черту — они носят исключительно декоративный характер. Твиты — прямое обращение к избирателям, а совсем не к Путину, дипломаты в своих громких речах не говорят ничего, что не было бы сказано уже десятки раз, а что до указа, то он и вовсе не предполагает каких-либо немедленных действий, только лишь описывает, что надобно будет сделать с тем негодяем, который посягнет на выборы, коли таковой будет обнаружен.

Однако, даже политические баталии в Штатах можно ненадолго позабыть, чтобы почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001 года. На один день политическое и информационное поля вдруг перестали быть ристалищем и превратились в обители скорби… но стоило этому мрачному дню пройти, и битва возобновилась, причём в качестве орудий без смущения было использовано то, кто сколько раз помянул трагедию, чья речь была проникновенней, а кто допустил оговорку или, о ужас, фактическую ошибку…

Ещё одну тему для непрекращающейся игры в перетягивание избирателей подкинула погода. В сторону Штатов пошёл ураган «Флоренс», поначалу считавшийся лишь тропическим штормом. В связи с подготовкой к удару стихии Дональд Трамп не упустил возможности вспомнить успех прошлогодней спасательной операции в Пуэрто-Рико, на которое за один сезон обрушилось целых два мощнейших урагана. По мнению президента, операция по помощи и спасению была проведена на высшем уровне, а количество погибших минимально. Тут-то он и попался.

Дело в том, что в прошлом месяце, спустя почти год после трагедии, правительство Пуэрто-Рико повысило официальное количество погибших в результате урагана с 64 человек… до 3039 человек! Как же так? Все дело в исследовании, услужливо проведённом учеными из Университета Джорджа Вашингтона. Они сравнили реальную статистику смертности за шесть месяцев после урагана со своими прогнозами, и всех, кто оказался сверх прогноза, зачислили в погибших в результате урагана. Таким образом, президент оказался в дураках, ведь о какой эффективности может идти речь, если даже самый смертоносный за всю историю США ураган «Катрина» унёс намного меньше жизней — по печальным оценкам, 1836… хотя эти люди все же погибли во время урагана, а не через несколько месяцев.

И хотя аргументация такого подхода исследователей более или менее понятна или хотя бы может быть объяснена: удар стихии повредил инфраструктуру и ухудшил доступ населения к медицинскому обеспечению, чистой воде и продуктам первой необходимости, — причислять этих всех этих людей к непосредственно пострадавшим от урагана и тем более говорить о несовершенной работе спасателей в этой связи кажется некоторой натяжкой… Но ведь это политика, здесь все средства хороши.

Под конец недели ураган «Флоренс» все же был признан ураганом и ударил по побережью Северной Каролины. И пока местное и федеральное правительства отслеживают ситуацию и чуть не ежечасно выпускают сводки о числе жертв и инструкции для спасающихся бегством, СМИ и оппозиция заняты другой, куда более важной проблемой. Они расковыривают далекое прошлое Бретта Каваны, кандидата на освободившееся место в Верховном суде.

Будучи консерватором и не скрывая этого, Кавана с самого своего выдвижения встретил жёсткий отпор со стороны демократов, мечтавших о ком-то столь же склонном к компромиссу, как и ушедший в отставку судья Кеннеди. На протяжении двух недель на слушаниях в юридическом комитете Сената Кавану пытались поймать на неаккуратном слове, смутить неожиданными выходками или внезапно обнародованной конфиденциальной служебной перепиской времён президентства Буша. И все бесполезно. Кандидат держался как кремень и ничем не выдал своей человеконенавистнической натуры и очевидного каждому демократу при одном взгляде на него желания как можно быстрее отменить все права человека и гражданские свободы…

Но вот ведь какая удача! Стоило демократам исчерпать весь арсенал разрешённых приемов, как откуда ни возьмись взялась профессор психологии Кристин Блэйси Форд и заявила, сначала в привлекшем всеобщее внимание письме в СМИ, а потом и в эксклюзивном интервью для «Вашингтон Пост», что тот самый консерватор Бретт Кавана грязно домогался, ее будучи в стельку пьян… на одной вечеринке более тридцати лет назад, когда оба они были в старшей школе. По словам Кристин, Бретт «терся об неё телом», «пытался навалится на неё» и «пробовал снять с неё одежду», но ей удалось вырваться и убежать. Кавана, разумеется, все отрицает. Вряд ли нам удастся доподлинно узнать, имел ли место этот неприятный эпизод в бурной юности ныне уже очень зрелых людей. Может быть, для пострадавшей без вины Кристин это и не имеет значения, но для Америки куда важнее, смогут ли демократы вновь развернуть информационную кампанию в стиле «насильники рвутся к власти» и убрать кандидата Трампа с политического поля, или же общественность уже устала, что ее водят по одному и тому же маршруту, и уже не готова с прежней прытью идти митинговать… как бы то ни было, скучно не будет.

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