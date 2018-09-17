ОАЭ вводят специальные визы для иностранцев пожилого возраста

Абу-Даби, , 10:01 — REGNUM Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) вводят специальные пятилетние визы для иностранных граждан, возраст которых превышает 55 лет. Такое решение принял Совет министров ОАЭ, сообщает эмиратское издание National.

Получить такую визу смогут вышедшие на пенсию иностранные граждане, которые владеют недвижимостью в ОАЭ стоимостью от $545 тыс. Кроме того, потенциальный получатель многолетней визы должен иметь капитал в $272 тыс. или зарабатывать $5,45 ежемесячно.

По данным издания, новые правила в стране вступят в силу уже с 2019 года.

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