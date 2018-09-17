American Conservative: Санкции Брюсселя против Венгрии — точка слома ЕС

Брюссель, , 09:58 — REGNUM На фоне того как до следующих выборов в Европейский парламент осталось всего девять месяцев, на политическом ландшафте блока уже заметен раскол, признаком которого стало начало процесса введения санкций против одного из членов союза — Венгрии, пишет Билл Уиртс в статье для американского издания The American Conservative.

При этом этот шаг делается в крайне непростое время для блока. Так, президент Франции Эммануэль Макрон продвигает свой амбициозный план по реформированию ЕС, его немецкая коллега канцлер Ангела Меркель сталкивается с внутренней оппозицией из-за вопросов миграции, поэтому она будет против предложенных Макроном реформ.

В свою очередь, правительство Италии требует глубоких изменений по вопросам миграции, угрожая перестать финансировать ЕС. Затем, центральноевропейские государства во все большей степени проявляют скептицизм в отношении централизации полномочий в руках Брюсселя. Все это происходит на фоне выхода Великобритании из ЕС, который должен состояться в марте следующего года, а также переговоров о вступлении в блок Македонии, Черногории, Албании и Сербии, которые, как отмечаются эксперты, вообще не готовы стать членами блока.

И вместо того чтобы дать ответ на эти вызовы конструктивным образом и принять во внимание действительно избыточность полномочий Брюсселя и необходимость сократить их в ряде областей и поддержать права национальных государств, Брюссель теперь пытается исключить из процесса принятия решения одного из своих членов. Обсуждения же не происходит потому, что любой, кто выражает несогласие, сразу же обвиняется в расизме и национализме, в том числе те, кто высказывает оправданную обеспокоенность о поведении как венгерского правительство, так и руководства ЕС.

Напомним, 12 сентября Европейский парламент одобрил резолюцию с призывом к Совету ЕС применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права. Недовольство руководства ЕС Венгрия вызывает своим нежеланием принимать на свою территорию беженцев. Если санкции к Будапешту будут применены, страна может лишиться права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС.

В свою очередь, премьер-министр страны Виктор Обран заявил, что дисциплинарное наказание Совета ЕС не представляет «ни малейшей опасности».