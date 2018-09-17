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Китай предложил АСЕАН сотрудничество в области киберкультуры

Политика

Термин киберкультура или культура интернета возникает из-за широкого использования интернета для связи, развлечений и бизнеса

Пекин, 17 сентября 2018, 09:46 — REGNUM  Китайское правительство предлагает Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН) концепцию сотрудничества в области киберкультуры, сообщает Antaranews.

«В следующем году в качестве года средств массовой информации между АСЕАН и Китаем мы хотим объединиться с государствами-членами Ассоциации, чтобы совместно продвигать киберкультуру для общего блага», — заявил заместитель генерального директора Национального института радио и телевидения Китая Фан Веипинг.

Китай предлагает АСЕАН «увеличить аудиовизуальный обмен между людьми» для поддержки культурного обмена. Затем Китай предлагает АСЕАН активно продвигать «международную систему кибер-аудиовизуального управления и совместно развивать технологии и интернет-индустрию».

Термин киберкультура или культура интернета возникает из-за широкого использования интернета для связи, развлечений и бизнеса. К киберкультуре относят любые её проявления в дизайне, литературе и киноискусстве.

В 2017 году Китай выпустил 6 566 онлайн-фильмов, 767 онлайн-анимаций и 412 документальных фильмов. В том же году онлайн-рынок в Китае составил 95,2 млрд юаней.

«Географическая близость и культурный обмен между Китаем и АСЕАН являются явным преимуществом в налаживании сотрудничества и обмене в сфере киберкультуры», — отметил Фан Веипинг.

Напомним, в АСЕАН входит десять стран региона: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

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