Потом все помирятся: об обвинении в расколе Константинопольского патриарха

Афины , , 09:45 — REGNUM Обвинение в расколе, выдвинутое митрополитом Кифирским и Антикифирским Серафимом по отношению к Константинопольскому патриарху Варфоломею, управляющий Русской православной церковью за границей (РПЦЗ) Агафангел (Пашковский) назвал объективным процессом.

«Это объективный процесс, рано или поздно он должен совершиться. Потом все помирятся», — пояснил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Он также напомнили, что на РПЦЗ всегда со стороны Московской патриархии висел этот ярлык «секты».

"Но мы не самообразовывались и никогда ни от кого не откалывались. Достаточно посмотреть исторические факты», — подчеркнул Агафангел (Пашковский).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Константинополь назначил своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви. Священный синод Русской православной церкви выразил по этому поводу «решительный протест и глубокое возмущение», а 14 сентября 2018 года принял решение, эквивалентное «разрыву дипломатических отношений». Речь идет об отказе от поминовения патриархом Кириллом Константинопольского патриарха.

После этого митрополит Кифирский и Антикифирский Элладской православной церкви Серафим призвал Вселенского патриарха Константинопольского Варфоломея покаяться и прекратить провоцировать схизму и отметил, что он «глубоко опечален» новостью о прерывании общения Вселенского и Московского патриархатов.

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