Оппозиция вновь выходит на улицы Никарагуа с демонстрациями

Манагуа, 17 сентября 2018, 09:45 — REGNUM 16 сентября по улицам столицы Никарагуа Манагуа вновь прошли крупные антиправительственные демонстрации, сообщает France24.
Оппозиция сообщила о тысячах участников в протестной акции «Спасение родины». Демонстранты требовали освобождения политических заключенных, осужденных за участие в беспорядках и вооруженных действиях на территории страны весной и летом этого года. Участники заявили о нападении на них вооруженных проправительственных групп, в результате которого были ранены 10 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, с середины апреля до конца июля в стране происходили беспорядки, в том числе блокады автодорог и перестрелки. За это время, по данным правительства, погибли 198 человек. Оппозиция требовала свержения президента Никарагуа Даниэля Ортеги и его супруги, вице-президента Росари Мурильо. По данным правозащитников, за время беспорядков были осуждены около 300 человек.
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