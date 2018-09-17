В Йемене отвергли наличие секретных тюрем в провинции Аден

Сана, , 09:40 — REGNUM Глава тюремной системы в Йемене Беир Ахмед отверг информацию о наличии секретных тюрем в провинции Аден, сообщает 17 сентября Al Arabia.

Представители свергнутого правительства подчеркнули, что данная информация является ложной и направлена на дискредитацию режима, она не имеет под собой никаких реальных оснований.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Правозащитные организации ООН не раз обвиняли свергнутое правительство, пользующееся поддержкой Эр-Рияда, в военных преступлениях, в том числе и в создании секретных тюрем, где используются на заключенных методы воздействия, не соответствующие нормам международного права.

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