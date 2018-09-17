Понедельник, 17 Сентября 2018 года
11:08:31 МСК

«Бандеровцам не заставить верующих променять первородство на «Макдоналдс»

Политика

Кургинян о различии глубокого религиозного чувства и потребительства

Москва, 17 сентября 2018, 09:33 — REGNUM  Религиозный человек приходит в мир не для того, чтобы получать удовольствия и наслаждаться потребительскими благами, а, чтобы спасти свою душу, заявил 16 сентября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам эксперта, посторонним людям может казаться, что дискуссии о том, от кого исходит святой дух или о непорочном зачатии, несущественны и не имеют значимости, однако для людей религиозных — это сущность глубокого религиозного отношения людей к жизни, которое мы обязаны уважать.

Читайте также: Кургинян: «Религиозный раскол нагнетает конфликт внутри самой Украины»

«Люди, для которых это сущност, ь — не продадут религиозное первородством за чечевичную похлебку ваших «Макдоналдсов», и даже когда ваши бандеровцы будут им угрожать!» — заявил политолог, обращаясь к проукраинским экспертам в студии, которые оправдывают любые раскольнические дела, которые в настоящее время происходят с подачи США и украинских властей.

Напомним, что, по словам Кургиняна, именно США и их ставленники в Киеве нагнетают раскол между Константинопольским и Московским патриархатами, который выливается в том, что патриарх Константинопольский Варфоломей лоббирует автокефалию Украинской православной церкви, то есть независимость от Московского патриархата.

Читайте также: Кургинян: за конфликтом РПЦ и Константинопольского патриархата стоят США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автокефалия Украинской православной церкви
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить