«Бандеровцам не заставить верующих променять первородство на «Макдоналдс»

Москва, , 09:33 — REGNUM Религиозный человек приходит в мир не для того, чтобы получать удовольствия и наслаждаться потребительскими благами, а, чтобы спасти свою душу, заявил 16 сентября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам эксперта, посторонним людям может казаться, что дискуссии о том, от кого исходит святой дух или о непорочном зачатии, несущественны и не имеют значимости, однако для людей религиозных — это сущность глубокого религиозного отношения людей к жизни, которое мы обязаны уважать.

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«Люди, для которых это сущност, ь — не продадут религиозное первородством за чечевичную похлебку ваших «Макдоналдсов», и даже когда ваши бандеровцы будут им угрожать!» — заявил политолог, обращаясь к проукраинским экспертам в студии, которые оправдывают любые раскольнические дела, которые в настоящее время происходят с подачи США и украинских властей.

Напомним, что, по словам Кургиняна, именно США и их ставленники в Киеве нагнетают раскол между Константинопольским и Московским патриархатами, который выливается в том, что патриарх Константинопольский Варфоломей лоббирует автокефалию Украинской православной церкви, то есть независимость от Московского патриархата.

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