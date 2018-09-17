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Всю Каспийскую флотилию подняли по учебной тревоге

Политика

На учениях задействованы 100% личного состава

Ростов-на-Дону, 17 сентября 2018, 09:36 — REGNUM  Каспийская флотилия военно-морского флота РФ поднята по учебной тревоге в рамках проверки боеготовности личного состава и соединений, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Сообщается, что в учениях задействован весь личный состав Каспийской флотилии. Приказ на проведение учений по проверке боеготовности отдал командующий ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Напомним, 20 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о внезапных проверках боеготовности в соединениях Центрального и Восточного военных округов (ЦВО и ВВО), а также в частях ВДВ, Дальней и военно-транспортной авиации. По словам Шойгу, проверка началась по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в ЮВО прошли тактико-специальные учения соединений специального назначения. По учебной тревоге было поднято более 2500 военнослужащих, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области.

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Военные учения
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