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США назвали причину для введения санкций против «Северного потока – 2»

Политика

Возможное введение санкций связано прежде всего с вопросом транзита газа через Украину

США назвали причину для введения санкций против «Северного потока – 2»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 17 сентября 2018, 09:27 — REGNUM  Возможное введение Вашингтоном санкций против российского проекта газопровода «Северный поток — 2» прежде всего связано с вопросом транзита газа через Украину, заявил министр энергетики США Рик Перри в интервью «Коммерсанту».

По его словам, еще одна причина — «философский вопрос» ограниченного числа поставщиков газа в Европу, а страны-члены Евросоюза так же чувствительно относятся к этому и хотят «альтернативы «Северному потоку — 2».

«Иной позиции придерживается Германия и, может быть, Австрия», — добавил Перри.

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Напомним, ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что США давят на власти Германии по проекту газопровода «Северный поток — 2» с целью переключить Берлин на поставки своего сжиженного природного газа (СПГ), а вовсе не для обеспечения энергобезопасности ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущий момент против «Северного потока — 2» выступает несколько стран, в том числе Украина, не желающая терять доходы от транзита газа из России, и США, лелеющие планы экспорта в Европу своего СПГ.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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