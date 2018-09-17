В Ингушетии продолжится оптимизация правительства

Магас, , 09:25 — REGNUM Оптимизация работы правительства Ингушетии будет продолжена. В ближайшее время будут подготовлены предложения по улучшению работы ряда министерств. Поручение об этом отдал глава республики Юнус-Бек Евкуров на встрече в Москве с заместителем председателя правительства РИ Алиханом Цечоевым.

Вице-премьер, который курирует в правительстве работу финансово-экономического блока, должен изучить возможности и предоставить план по оптимизации работы министерств.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Ингушетии был избран главой республики на третий срок Юнус-Бек Евкуров. Сразу после вступления в должность он отправил в отставку правительство. Новым премьер-министром Ингушетии был назначен бывший спикер парламента Зялимхан Евлоев. 12 сентября была утверждена новая структура правительства, в частности, были упразднены некоторые управления и ведомства, а их функции переданы профильным министерствам.

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Напомним, преобразованиям подверглись комитет по экологии и природным ресурсам, комитет по лесному хозяйству и управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Их присоединили к министерству природных ресурсов и экологии. Также были объединены в одно ведомство — министерство природных ресурсов и экологии — комитет по экологии и природным ресурсам, комитет по лесному хозяйству и управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.