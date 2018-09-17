Пучдемон отказался представлять «Фламандский свободный альянс» на выборах

Брюссель, , 09:20 — REGNUM Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не намерен поддерживать партию фламандских националистов «Фламандский свободный альянс» (N-VA) на выборах в Европарламент в мае 2019 года. Об этом пишет 17 сентября бельгийская газета Le Soir.

По словам Пучдемона, он видит себя лишь в качестве борца за независимость Каталонии.

«Я сражаюсь за Каталонию. Я здесь только временно. Если бы я мог, я бы вернулся в Каталонию завтра. Каждый день я говорю себе: это мой последний день в изгнании. Я хочу работать на свободу своей страны», — цитирует газета слова политика.

Напомним, ранее сообщалось, что Карлес Пучдемон может войти в список кандидатов на выборах в Европейский парламент в мае 2019 года. Политика хотел видеть в своём избирательном списке ряд руководящих членов входящей в правительственную коалицию Бельгии партии N-VA.

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