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Афганские добровольцы несут большие потери в борьбе с «Талибаном"*

Политика

«Талибан"* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 17 сентября 2018, 09:26 — REGNUM  Наибольшие потери в борьбе с боевиками «Талибана» (организация. деятельность которой запрещена в РФ) несут афганские ополченцы, сообщает 17 сентября Reuters.

Добровольцы находятся на передовой борьбы с террористами, при этом испытывая недостаток в вооружении и имея меньшую зарплату по сравнению с правоохранительными органами страны.

За прошедший месяц в боях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ополченцы потеряли 90 человек убитыми.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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