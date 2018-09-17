Понедельник, 17 Сентября 2018 года
09:41:36 МСК

Президент Перу угрожает распустить однопалатный парламент

Политика

Члены конгресса затягивают принятие пакета конституционных реформ, направленных на борьбу с коррупцией

Лима, 17 сентября 2018, 09:17 — REGNUM  16 сентября президент Перу Мартин Вискарра пригрозил распустить конгресс, если тот не примет предлагаемый им пакет судебных и политических реформ для борьбы с коррупцией, сообщает агентство France24.

В выступлении по телевидению Вискарра заявил, что в связи с задержкой одобрения пакета конституционных реформ со стороны конгресса, он поднимает вопрос о доверии правительству — прибегает к конституционной норме, которая открывает путь для роспуска парламента.

«Столь необходимые политическая реформа и реформа системы правосудия — это государственный вопрос, приоритетный для исполнительной власти», — сказал президент.

Мартин Вискарра намерен провести референдум о принятии пакета реформ 8 декабря, что должно совпасть со вторым туром выборов губернаторов. Внеочередное заседание конгресса для обсуждения реформ назначено на 19 сентября. Пакет реформ стал ответом на разразившийся два месяца назад скандал, связанный с прослушкой судей, продававших приговоры и судебные решения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и Латинская Америка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить