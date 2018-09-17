Открылся фонд поддержки арестованной в США Марии Бутиной

Москва, , 09:05 — REGNUM Создан фонд, предназначенный для сбора средств в поддержку арестованной в Соединенных Штатах гражданки России Марии Бутиной. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написала сестра Марии Марина Бутина.

По ее словам, без поддержки общественности будет крайне сложно справиться с ситуацией, возникшей после ареста властями США российской гражданки.

«Моя сестра Мария Бутина оказалась в сложной, несправедливой ситуации. Сейчас ей и нашей семье очень нужна ваша поддержка и любая возможная помощь. Для её защиты адвокатами был создан фонд сбора пожертвований», — написала Марина Бутина.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября суд округа Колумбия (США) отклонил ходатайство защиты гражданки РФ Марии Бутиной о пересмотре решения о заключении её под стражу на время судебного разбирательства.

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