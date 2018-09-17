Понедельник, 17 Сентября 2018 года
09:43:12 МСК

В Турции «нейтрализовали» двух курдских постанцев

Политика

Вероятно, они убиты

Анкара, 17 сентября 2018, 09:01 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана, сообщает 17 сентября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК в провинции Хаккари

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить