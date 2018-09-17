Генсек НАТО: Войну в Донбассе можно закончить только мирным способом

Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Урегулировать конфликт в Донбассе можно только путем переговоров, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает 17 сентября «NewsOne».

По его словам, Минские соглашения должны быть выполнены, никакого другого способа решить военный конфликт на востоке Украины нет. Также Столтенберг добавил, что НАТО «никогда не признает аннексию Крыма».

Напомним, гражданская война в Донбассе была развязана киевской хунтой в 2014 году. Стороны дважды подписывали Минские соглашения, однако Киев демонстративно их игнорирует, заявляя, что они нужны только для того, чтобы перевооружить украинскую армию.

Украинские зарубежные «партнеры» утверждают, что Минские соглашения должны быть выполнены, но упорно закрывают глаза на очевидные нарушения соглашений Украиной.