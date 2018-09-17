Джоко Видодо: Чехия — старый друг Индонезии

Джакарта, , 09:00 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо в сопровождении министров принял делегацию сената Чешской Республики во главе с Миланом Штехом в президентском дворце в Джакарте в понедельник, 17 сентября, сообщает Antaranews.

Президент упомянул, что Чешская Республика является старым другом Индонезии.

«Мы хотели бы выразить нашу благодарность за поддержку Индонезии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2019—2020 годов», — заявил глава Индонезии.

Напомним, Чехия является одной из стран Европы, которая первая признала независимость Индонезии.