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Джоко Видодо: Чехия — старый друг Индонезии

Политика

Президент Индонезии встретился с делегацией сената Чехии 17 сентября

Джакарта, 17 сентября 2018, 09:00 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо в сопровождении министров принял делегацию сената Чешской Республики во главе с Миланом Штехом в президентском дворце в Джакарте в понедельник, 17 сентября, сообщает Antaranews.

Президент упомянул, что Чешская Республика является старым другом Индонезии.

«Мы хотели бы выразить нашу благодарность за поддержку Индонезии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2019—2020 годов», — заявил глава Индонезии.

Напомним, Чехия является одной из стран Европы, которая первая признала независимость Индонезии.

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Внешняя политика Индонезии
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