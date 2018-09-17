Washington Post: Внешняя политика Трампа — бардак и импровизация

Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Внешняя политика президента США Дональда Трампа напоминает бардак и импровизацию, в условиях которых члены администрации бывшего телеведущего начинают преследовать собственные цели, в том числе идущие вразез с намерениями самого главы Белого дома, пишет Джексон Дил в статье для американского издания The Washington Post.

Так, свое правление Трамп начал с вполне успешной, хотя и беспорядочной, кампании давления на северокорейский режим, который впоследствии был вынужден приостановить проведение ядерных и ракетных испытаний и пойти на переговоры. К сожалению, из-за своей неподготовленности и излишней самоуверенности Трамп дал понять Ким Чен Ыну, что США могут пойти на неслыханные односторонние уступки. Когда же этого не произошло, процесс ядерного разоружения КНДР зашел в тупик. И теперь северокорейский лидер добивается встречи с Трампом, чтобы получить от него то, что он не смог получить от государственного секретаря США Майкла Помпео и других вменяемых переговорщиков США.

Помимо относительно рациональных целей, важность достижения которых до Трампа смог донести его предшественник Барак Обама, в остальном внешняя политика Трампа носит характер бардака и импровизации, касающихся как реальных, так и несуществующих проблем. При этом целый ряд важнейших вопросов, таких как кризис с беженцами в Латинской Америке и геноцид мусульман рохинджа в Мьянме, попросту игнорируется. Вместо них на первый план выходит безумие вроде холодной войны с Канадой.

Такому состоянию внешней политики США способствует и то, что высокопоставленные советники Трампа самым активным образом противодействуют наихудших замыслам главы Белого дома, в том числе забирая у него со стола важные бумаги. Свет на это проливает в своей пока не опубликованной книге Роберт Вудворд. Тем не менее многие из тех, кто поступал таким образом, — экономический советник президента США Гэри Кон, бывший глава государственного департамента Рекс Тиллерсон и отправленный в отставку советник по национальной безопасности Герберт Макмастер — уже покинули администрацию. На их место пришли те, кто не имеет ничего против того, чтобы позволять Трампу следовать своим самым темным импульсам. В результате Вашингтон начал из-за незнания Трампом основ экономики торговую войну, а также пошел по пути конфронтации с наиболее близкими США союзниками, такими как премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель.

Единственное, что внушает относительный оптимизм, — это то, что главы внешнеполитического и оборонного ведомств Помпео и Джеймс Мэттис смогли проводить собственную относительно вразумительную политику, которая идет вразрез с намерениями Трампа. Так, в Афганистане Мэттис не дает состояться коллапсу правительства страны, тогда как Помпео прикладывает усилия для нахождения возможности договориться с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Сирии же, откуда Трамп хотел вывести войска, Мэттис выступает за сохранение американских военных, в то время как Помпео пытается возобновить дипломатический процесс. Иными словами, нынешняя администрация делает то же, что делала бы Хиллари Клинтон — основной противник Трампа на выборах 2016 года. Есть только одна проблема: Трамп в желании, как отмечает автор, самоутвердиться может в любой момент изменить курс.

Из-за сложившегося бардака в администрации некоторые ее члены могут посчитать нужным пойти собственным курсом для достижения своих целей. В качестве примеров тому можно привести недавние нападки на Палестину, где США перестали финансировать школы и клиники, а также закрыли свое посольство. Но наиболее вопиющим примером стала попытка советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона ввести санкции против Международного уголовного суда в Гааге, а также начать уголовное преследование его судей, начавших расследование предполагаемых преступлений американских граждан.

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На следующий день после сделанного Болтоном заявления официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт так и не смогла объяснить журналистам, каким образом Вашингтон может начать преследование международных судей и юристов. Как и не смогли в ведомстве объяснить, почему США морят голодом палестинцев и начали крестовый поход против Канады. Такое положение вещей является нормой для администрации, у которой бардак вместо слаженной внешней политики.

Напомним, советник главы Белого дома по национальной безопасности Болтон выступил с резкой критикой Международного уголовного суда (МУС). Причиной для этого стало расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных американскими военными в Афганистане.