Кедми: Не хотите военных баз США на Ураине и в Белоруссии — делайте выводы!

Москва, , 08:50 — REGNUM США никогда не брезговали использовать религию для достижения собственных политических целей «самым мерзким, самым подлым образом», заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Поддержав, вооружив и обучив «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористическую организацию, которая до сих пор трясет весь мир. Они это сделали с политическими целями, посчитав, что они могут использовать религию в своих целях… Продолжение было с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое не прямо, а косвенно американцы поддержали и поддерживают», — заявил Кедми, отметив, что использование религиозного момента для нанесения ущерба в России руками Украины — это для США «детские игры».

При этом, отмечает эксперт, задача тех, кто это делает в США, — свести Украину до уровня Польши в отношениях с Россией, а это означает — готовность принять на своей территории американские военные базы. В частности, об этом говорится в недавнем заявлении польского руководства.

«Вашему государству надо делать практические выводы. Если вы не хотите американских баз на Украине и в Белоруссии, тогда подумайте, как надо вести политику государству Российскому в этой обстановке», — подытожил Кедми.

Напомним, что, выступая на данной передаче, и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, и Яков Кедми сошлись во мнении, что именно США нагнетают обстановку вокруг предоставления автокефалии Украинской православной церкви Московского патриархата для своих политических целей.

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