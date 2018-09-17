Индия присматривается к российским фрегатам-невидимкам

Нью-Дели, , 08:49 — REGNUM Индия намерена закупить у России четыре новых фрегатов проекта 11 356 для ВМС страны. Соглашение о поставке фрегатов-невидимок правительство Индии намерено подписать в ходе саммита с участием премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина в октябре, об этом пишет The Economic Times со ссылкой на источники.

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Переговоры об очередном контракте с российским ВПК сейчас идут полным ходом. Стоимость каждого фрегата оценивается примерно в миллиард долларов. Речь идёт о четырёх кораблях, два из которых должны быть построены на верфи в индийском Гоа, а ещё два — поставлены из России.

По данным издания, российская сторона предложила Индии четыре многоцелевых фрегата, оборудованных новейшим вооружением, включая сверхзвуковые противокорабельные ракеты «БраМос».

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Как сообщало ИА REGNUM, Индия намерена приобрести у РФ зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» на общую сумму 400 млрд рупий, что составляет примерно $5,93 млрд. Такое решение было принято в мае 2018 года после визита Нарендры Моди в Сочи. При этом в Нью-Дели заверили, что санкции США этому не помешают.

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