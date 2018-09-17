Понедельник, 17 Сентября 2018 года
09:43:36 МСК

Индия присматривается к российским фрегатам-невидимкам

Политика

Контракт оценивается примерно в 4 млрд долларов

Нью-Дели, 17 сентября 2018, 08:49 — REGNUM  Индия намерена закупить у России четыре новых фрегатов проекта 11 356 для ВМС страны. Соглашение о поставке фрегатов-невидимок правительство Индии намерено подписать в ходе саммита с участием премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина в октябре, об этом пишет The Economic Times со ссылкой на источники.

Читайте также: Индия продолжит заказывать в России фрегаты для своего военного флота

Переговоры об очередном контракте с российским ВПК сейчас идут полным ходом. Стоимость каждого фрегата оценивается примерно в миллиард долларов. Речь идёт о четырёх кораблях, два из которых должны быть построены на верфи в индийском Гоа, а ещё два — поставлены из России.

По данным издания, российская сторона предложила Индии четыре многоцелевых фрегата, оборудованных новейшим вооружением, включая сверхзвуковые противокорабельные ракеты «БраМос».

Также в сюжете: Индия закупит два разведывательных самолета у России

Индия закупила только 36 истребителей из-за отсутствия инфраструктуры

Как сообщало ИА REGNUM, Индия намерена приобрести у РФ зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» на общую сумму 400 млрд рупий, что составляет примерно $5,93 млрд. Такое решение было принято в мае 2018 года после визита Нарендры Моди в Сочи. При этом в Нью-Дели заверили, что санкции США этому не помешают.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия закупит у России 240 высокоточных авиабомб

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить