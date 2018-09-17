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В России предложили ввести «сухой закон»

Политика

Без подобных «суровых» мер будущее России «утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья», считает парламентарий

Москва, 17 сентября 2018, 08:46 — REGNUM  Депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой ввести в России «сухой закон», сообщает 17 сентября РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо депутата министру.

«Главная часть моего предложения — введение временного «сухого закона» на территории Российской Федерации до момента наведения порядка в алкогольной отрасли и наступления перелома показателей алкоголизации населения нашей страны», — говорится в письме.

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Без подобных «суровых» мер будущее России «утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья», считает парламентарий.

Напомним, ранее Милонов заявил, что в России необходимо официально объявить эпидемию алкоголизма и на этом основании запретить продажу водки. По его словам, преодолению этой «эпидемии» поможет резкое сокращение количества точек продажи алкоголя, в которых должна остаться только продукция меньшей крепости, например вино.

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