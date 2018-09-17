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Президент Кубы: мы готовы к диалогу с США, но только с позиции равенства

Политика

Диктат мы не примем

Гавана, 17 сентября 2018, 08:40 — REGNUM  Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его правительство не будет вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до тех пор, пока его администрация будет смотреть на них свысока, сообщает 17 сентября Reuters.

«Мы хотим диалога, но он должен быть равным», — подчеркнул кубинский лидер в интервью, которое он дал венесуэльскому телеканалу.

«Мы не принимаем диктата и мы не желаем делать какие-либо односторонние уступки», — резюмировал Диас-Канель.

Напомним, отношения между Кубой и США долгое время были настороженными, с тех пор как к власти на острове пришли коммунисты. Тем не менее при президенте США Бараке Обаме они несколько улучшились.

Новый президент США Дональд Трамп занял жесткую позицию в отношении «острова свободы».

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Куба и США
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