Новосибирский экс-губернатор вступит в должность сенатора 1 октября

Новосибирск, , 08:27 — REGNUM Владимир Городецкий, который до 6 октября 2017 года возглавлял Новосибирскую область, а с конца ноября того же года стал помощником полпреда президента в Сибири, 1 октября 2018 года вступит в должность члена Совета Федерации от исполнительной власти региона. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, следует из постановления за подписью губернатора области Андрея Травникова.

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Документ размещён на сайте новосибирского правительства.

«В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» постановляю: наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от правительства Новосибирской области Городецкого Владимира Филипповича. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2018 года», — говорится в постановлении.

О том, что экс-губернатор области Владимир Городецкий внесён в список рекомендованных кандидатов в Совет Федерации стало известно ещё 31 июля — тогда ещё врио главы региона Андрей Травников вписал его при регистрации кандидатом в губернаторы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Андрей Травников официально вступил в должность губернатора Новосибирской области. Досрочные выборы главы региона прошли в единый день голосования 9 сентября. Андрей Травников набрал 64,52% голосов при явке 29,52%.

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