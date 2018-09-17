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Половина кандидатов в судьи антикоррупционного суда Украины – не судьи

Политика

А ученые и адвокаты

Киев, 17 сентября 2018, 08:23 — REGNUM  Почти половина кандидатов в судьи украинского Высшего антикоррупционного суда не имеют отношения к судебной системе, заявил руководитель проектов Transparency International Украина Максим Костецкий, пишет 17 сентября «Зеркало недели».

По его словам, на 14 сентября документы на занимание судейских мест в антикоррупционном суде подали 128 кандидатов. Из них 32,8% — адвокаты, 13,2% — ученые, 46,8% — судьи. Костецкий отметил, что в итоге ожидается пять кандидатов на одно вакантное судейское место.

Напомним, создание антикоррупционного суда — одно из требований Международного валютного фонда (МВФ) к Украине для выделения ей следующего транша. Хотя закон о создании суда был принят украинским парламентом, сам суд пока еще только создается.

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