Половина кандидатов в судьи антикоррупционного суда Украины – не судьи

Киев, , 08:23 — REGNUM Почти половина кандидатов в судьи украинского Высшего антикоррупционного суда не имеют отношения к судебной системе, заявил руководитель проектов Transparency International Украина Максим Костецкий, пишет 17 сентября «Зеркало недели».

По его словам, на 14 сентября документы на занимание судейских мест в антикоррупционном суде подали 128 кандидатов. Из них 32,8% — адвокаты, 13,2% — ученые, 46,8% — судьи. Костецкий отметил, что в итоге ожидается пять кандидатов на одно вакантное судейское место.

Напомним, создание антикоррупционного суда — одно из требований Международного валютного фонда (МВФ) к Украине для выделения ей следующего транша. Хотя закон о создании суда был принят украинским парламентом, сам суд пока еще только создается.