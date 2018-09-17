Сергей Кургинян назвал настоящую вину «Партии регионов»

Москва, , 08:20 — REGNUM Украинская «Партия регионов» сдала власть, и в этом ее главная вина. Об этом 16 сентября заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1.

«Партия регионов» виновата не в коррупции, потому что коррупция есть везде. Не в том, что она как-то не так управляла экономикой, потому что управляла ей так, что был большой рост. «Партия регионов» виновата в том, что проиграла. Это страшная вина. «Партия регионов» виновата в том, что в момент вооруженного нахрапа бандеровцев сдулась. КПСС виновата в том, что сдала власть. «Партия регионов» виновата в том, что сдала власть. И это огромный урок сегодняшней России», — считает лидер движения «Суть времени».

По его словам, власть существует в тех странах, где готова к защите.

«Там, где можно сразу дать жесткий отпор, там все устойчиво. И, поверьте, Северная Корея, например, еще даст высокие проценты роста, потому что вот это там держится. Я не говорю как это держать, демократически или диктаторски. Когда власть по-настоящему существует, все в порядке», — отметил Кургинян.

Напомним, «Партия регионов», одним из основателей которой был нынешний президент Украины Петр Порошенко, являлась правящей до событий 2014 года. После отстранения от власти экс-президента Виктора Януковича потеряла влияние, а после и вовсе фактически прекратила существование.