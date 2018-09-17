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Израильский поселенец умер после нападения палестинца

Политика

Инцидент произошел на оккупированных территориях

Тель-Авив, 17 сентября 2018, 08:24 — REGNUM  Израильский поселенец умер в результате нападения палестинца на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 17 сентября Al Jazeera.

Инцидент произошел в торговом центре поселения, расположенного недалеко от города Вифлеем. Убитый был известен своей активной антипалестинской позицией, которую озвучивал в социальных сетях.

Представители партии ХАМАС назвали инцидент «естественным ответом на преступления Израиля против палестинцев».

Напомним, отношения между Израилем и Палестиной продолжают ухудшаться, причиной тому служит решение властей еврейского государства продолжить строительство поселений на оккупированных территориях.

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