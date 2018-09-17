Власти Кубы исключили причастность России к «акустическим атакам»

Гавана, , 08:19 — REGNUM Информация о причастности России к «акустическим атакам» на дипломатов Соединенных Штатов Америки абсолютно не соответствует действительности, заявил председатель Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель в эфире телеканала TeleSUR.

«Это невозможно», — сказал Диас-Канель, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, власти США утверждают, что их дипломаты в посольствах на Кубе и в Китае якобы подверглись «акустической атаке». При этом что именно произошло до сих пор не уточняется.

Госдеп США заявил, что, по сообщениям пострадавших дипломатов, они стали испытывать аномальные слуховые ощущения. Якобы от «акустических атак» в Гаване пострадали 26 американских дипломатов.

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