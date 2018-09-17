«Вы убийцы!»: Украинский политик заявил о преступлении Порошенко

Москва, , 08:16 — REGNUM Президенты Виктор Ющенко и Петр Порошенко преступили закон, вмешавшись в дела церкви. Об этом заявила украинский политик, бывший народный депутат Елена Бондаренко, выступая 16 сентября в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Бондаренко напомнила, что тему томоса об автокефалии начал президент Ющенко «с подачи американцев, которые сидят в госдепе и изучают, на какой теме можно качнуть Украину и оторвать ее от России».

«Есть две безусловные темы, которые держат нас в едином пространстве, информационном и религиозном, — это язык и вера. Если сейчас проехать по Киеву и Украине, вы увидите ровно обратное — от имени президента Порошенко везде висящие билборды, на которых написано «Армія. Віра. Мова». Вот те три посыла, которые разрывают в кровь сейчас Украину. Порошенко, Ющенко религиозные деятели? Нет, это политики. Берем Конституцию Украины и читаем — церковь отделена от государства. Получается, и Ющенко, и Порошенко президенты, которые преступили закон. Это те люди, которых можно сейчас привлекать к уголовной ответственности», — считает бывший депутат.

Проявлением цинизма Елена Бондаренко считает социологические выкладки, которыми властители пытаются прикрыться, представив, что действуют от имени народа:

«От какого народа? От какого меньшинства, которое называется большинством? Ведь народ никто не спросил. Когда вносят абсолютно чернушную вещь, (и говорят) «мы будем решать общинами», мы что, не знаем, как это будет происходить? Когда приходят доброхоты 5−10 человек с оружием и решают за всю общину».

«Когда нам говорят, что никто ни у кого ничего не отнимает, все на Украине равны, — продолжила экс-депутат. — Происходит все по одной схеме, что касается языка, культуры, церкви. Тебя отодвинули, встали тебе на ногу, давят и говорят: не пищи, не защищай свои права, ты что такой агрессивный? Человек или государство, которое забирает у нас язык?»

Гость заметила, что манипуляцией «от имени народа» обычно прикрываются «самые жестокие диктаторы. Те люди, которые плевали, чихали и кровью умыли этот народ».

«Что сделали с Украиной за 27 лет те, кто называет себя истинными украинскими патриотами? Они раздробили, разграбили, растерзали страну, у большей части людей отобрав равные права. И хотят в этом виде сохранить государство? Уважаемые, это государство некомфортно и непригодно для жизни для большей части украинцев, которые страдают от ваших пещерных, дикарских методов работы. Голосуют ногами. Уже уехала треть из страны, осталось 30 миллионов из 42. Вы рассказываете про демократию и верные решения? Вы убийцы этой страны!» — обличила оппонентов Бондаренко.

Напомним, Константинопольский патриархат движется к тому, чтобы дать автокефалию Киеву, где действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Это уже привело конфликту в православном мире и жесткой реакции РПЦ. Как заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда, в случае, если процесс не остановится, «будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. И это будет масштабная трагедия, сопоставимая с Великой схизмой, с расколом 1054 года».

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