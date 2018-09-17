Сергей Кургинян: «Американцы выкручивают руки Варфоломею»

Москва, , 08:11 — REGNUM Православная «реформа» на Украине ведет к обострению межцивилизационного конфликта. Об этом 16 сентября заявил политик, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

"Патриарх Кирилл и окружение вели себя до предела мягко в конфликте между бандеровцами и Москвой. Были проявлены предельные корректность и мягкость ради того, чтобы не было раскола. Раскол в одностороннем порядке инициирован Порошенко и остальными», — подчеркнул Кургинян.

По его мнению, движущей силой в событиях являются американцы:

«Они очевидным образом выкручивают руки Варфоломею и прочим таким способом, чтобы те нарушили все канонические правила. Варфоломей, который начинает это делать, претендует на статус папы римского. Он этого статуса никогда не имел. Это сокрушение всего порядка, которому тысяча лет! В православном мире нет у Варфоломея таких прав, которыми он начинает пользоваться. Ради того, чтобы выполнить приказ американского дяди (которому что православие, что католицизм…), ломается вся система православных канонов».

При этом нынешний спор цивилизаций уже не между католицизмом и православием.

«Это конфликт американского мира, пытающегося подмять под себя определенную часть всего. И православия, изменив его и разрушив, и католицизма. Все, кто находился в наиболее мягких позициях по отношению к Украине, — Илларион, Легойда (это люди с православно-либеральными убеждениями) — сейчас в остолбенении от наглости говорят только о разрыве отношений», — отметил Сергей Кургинян.

По словам гостя программы, разрыв отношений может приобрести совсем серьезный характер, поскольку церковь — не светский институт.

«Люди лишаются возможности выполнять процедуры, которые для них есть средство спасения души. Для того, чтобы так разогреть межцивилизационный конфликт, нужно сойти с ума, — убежден лидер движения «Суть времени». — Для верующего человека религиозный институт имеет сущностный характер, значит украинская власть осуществляет религиозный раскол и резко нагнетает конфликт внутри самой Украины».

Напомним, Константинопольский патриархат движется к тому, чтобы дать автокефалию Киеву, где действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Это уже привело конфликту в православном мире и жесткой реакции РПЦ. Как заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда, в случае, если процесс не остановится, «будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. И это будет масштабная трагедия, сопоставимая с Великой схизмой, с расколом 1054 года».

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