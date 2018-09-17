Кучма: Трамп должен извиниться перед Украиной

Киев, , 08:06 — REGNUM Государства, которые подписывали Будапештский меморандум, обманули Украину. Об этом, как передает «Еспресо», заявил бывший президент Украины Леонид Кучма в кулуарах конференции «Ялтинская европейская стратегия».

По его словам, президент США Дональд Трамп должен извиниться перед Киевом за невыполнение «ядерным клубом» данного соглашения.

«Главное, (Трампу) надо вернуться и сказать: «Извините, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме», — сказал Кучма.

12 июня бывший посол США на Украине Стивен Пайфер на своей странице в Twitter написал, что Украина лишилась ядерного оружия в обмен на заверения о безопасности, а не гарантии защиты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, меморандум о гарантиях безопасности (Будапештский меморандум) в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1994 году.

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