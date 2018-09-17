США могут сменить командующего своими войсками в Южной Корее

Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Соединенные Штаты Америки намерены рассмотреть вопрос о смене командующего американскими войсками в Южной Корее Винсента Брукса, сообщается на сайте комитета сената США по вооруженным силам.

Отмечается, что в качестве кандидата на эту должность рассматривается генерал Роберт Абрамс. Слушания состоятся 25 сентября.

Напомним, ранее Штаб объединенного командования войск США и Южной Кореи перебазирован из Сеула в окрестности города Пхентхэк, его новый адрес на несколько десятков километров отдалился от границы с КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, присутствие американских войск в Южной Корее стало одной из главных причин выхода КНДР из режима нераспространения ядерного оружия и создания собственных ракетно-ядерных сил.

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