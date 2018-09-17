Кедми: «Волкер — гаулейтер Украины от Соединенных Штатов»

Москва, , 08:04 — REGNUM Специальный представитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер является гаулейтером Украины, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Волкер — он гаулейтер, он управляет Украиной. Украиной управляют Соединенные Штаты с 2014 года практически. До этого они влияли. С 2014 года Украина находится под властью Соединенных Штатов. Американцы приняли решение, кто будет президентом Украины… И сегодня дошли уже до полного маразма: американец, представитель сената, приезжает и говорит, какова должна быть истинная православная церковь на Украине», — заявил Кедми.

Напомним, что Кедми также заявил во время передачи, что отрыв Украинской православной церкви Московского патриархата от Москвы начался не с приходом Порошенко или Ющенко, а с момента самого образования нынешней Украины и до распада СССР — в 1990 году, когда первый президент Кравчук привез из Канады нациста, который затем стал раскольническим «Патриархом Киевским и всея Руси-Украины».

Читайте ранее в этом сюжете: Кедми: «Не Ющенко, Кравчук привез этого нациста к вам из Канады!»

Читайте развитие сюжета: Кедми: Не хотите военных баз США на Ураине и в Белоруссии — делайте выводы!