Киев «обезопасит» себя в Азовском море военно-морской базой

Киев, , 07:58 — REGNUM К концу 2018 года Киев создаст на Азовском море военно-морскую базу ВМС ВСУ, сообщает 16 сентября пресс-служба украинского правительства на странице в соцсети Facebook.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия намерена «оккупировать» Азовское море. Такой вывод украинский президент сделал, поскольку российские пограничники совершенно законно досматривают суда. Порошенко отметил, что Украина будет возбуждать дело против России в Международной постоянной палате третейского суда.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в ответ на заявление Порошенко подчеркнул, что Россия действует строго в рамках закона, в отличие от Киева, который «пиратским» образом задерживает российские суда и моряков.

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