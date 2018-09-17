Лишь около 100 человек вышли поддержать осужденных в Мьянме журналистов

Нейпьидо, , 08:05 — REGNUM Активисты и журналисты Мьянмы устроили акции протеста против заключения в тюрьму двух корреспондентов информационного агентства Reuters, сообщает 17 сентября Reuters.

По меньшей мере 100 демонстрантов, среди которых были школьники, собрались в одном из крупнейших городов Мьянмы Янгоне с целью обратить внимание на судьбу двух журналистов.

Напомним, репортеры информационного агентства Reuters были приговорены к тюремным срокам за попытку разглашения информации, представляющей государственную тайну.

Журналисты занимались расследованием ситуации, связанной с тяжелым положением народности рохинджа в Мьянме: в результате внутреннего конфликта порядка 700 тыс. человек вынуждены были покинуть страну и переселиться в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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