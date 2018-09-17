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Ангела Меркель едет с визитом в Алжир

Политика

Накануне на встрече с канцлером Австрии было решено, что страны Евросоюза перераспределят сотрудничество с африканскими странами в своих интересах

Ангела Меркель едет с визитом в Алжир
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Берлин, 17 сентября 2018, 08:04 — REGNUM  17 сентября состоится однодневный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Алжир, передает телеканал N-TV.

В повестке дня канцлера значится встреча со стоящим у власти с 1999 года президентом Абдельазизом Бутефликой и премьер-министром Ахмедом Уяхья. На встречах внимание будет сосредоточено на вопросах миграции и борьбе с исламистским терроризмом. Также будет рассмотрена тема постоянных конфликтов Алжира с Марокко.

Днем ранее Меркель провела встречу с канцлером Австрии, государства-председателя Совета Европейского союза, на которой обсуждалась тема перераспределения сотрудничества с африканскими странами в интересах Европейского союза. Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Ангела Меркель впервые за долгое время посетила с визитом Африку, слетав в Сенегал, Гану и Нигерию.

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Евросоюз и страны Африки
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