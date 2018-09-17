Абэ рассказал, когда Япония подпишет мирный договор с РФ

Токио, , 07:52 — REGNUM Мирный договор между Японией и Российской Федерацией может быть подписан только после решения вопроса «спорных территорий». Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканала NHK.

По его словам, он уже озвучил позицию официального Токио по данному вопросу президенту РФ Владимиру Путину.

«Я озвучил нашу позицию президенту Путину, — сказал Абэ. — Вначале нам (Японии и РФ) необходимо разрешить территориальный спор и только потом — проблему мирного договора».

По его словам, Путин якобы обещал «решить вопрос», который является первоочередным для японской стороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сделал неожиданное предложение японской стороне: заключить мирный договор без каких-либо предварительных условий, а уже после решить территориальный спор.

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