Москва, , 07:50 — REGNUM Скандальный процесс начал не третий президент Украины Виктор Ющенко, а первый президент Леонид Кравчук, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Кравчук привез этого нациста к вам на Украину из Канады, и никто не отреагировал. Этот процесс продолжается», — заявил Кедми, имея в виду приезд в 1990 году на Украину так называемого патриарха, провозглашенного в 1990 году раскольнического «Киевского патриархата», Мстислава (Степана Скрипника).

«Это сознательный процесс, который выстраивается, и не только на Украине. Обратите внимание, что сказал руководитель Белорусской церкви. Что он говорит теперь? Он хочет того же самого», — продолжил Кедми.

Напомним, что Степан Скрыпник (Скрипник) являлся не кем иным, как ярым сторонником бандеровских организаций ОУН УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сторонником нацистских и антисемитских идей.

Осенью 1941 года на территории оккупированной немцами территории Волыни был избран заместителем председателя Украинского церковного совета на Волыни, а также стал издателем нацистского журнала «Волынь», который прославлял гитлеризм. В 1990 году Скрипник стал главой так называемого «Киевского патриархата» и «Патриархом Киевским и всея Руси-Украины».

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