«Дачное» голосование на выборах мэра Москвы: неожиданности и закономерности

Москва, , 07:41 — REGNUM В регионах России анализируют итоги так называемого «дачного» голосования на выборах мэра Москвы: помимо столицы, выполнить свой гражданский долг можно было более чем на 200 избирательных участках, расположенных в СНТ в четырёх регионах, — Подмосковье, Владимирской, Калужской и Тульской областях. Эксперты считают «достаточно ожидаемым» выигрыш Сергея Собянина, за которого проголосовало 70.17% избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин (11,4%), третье место получил представитель «Справедливой России» Илья Свиридов (7%).

Во время дня голосования у москвичей также была возможность обозначить свою гражданскую позицию из соседних регионов (Московского, Калужского, Владимирского и Тульского) с помощью механизма «мобильный избиратель», для этого надо предварительно зарегистрироваться и выбрать место для голосования. Всего было открыто 209 «дачных» избирательных участков, которые работали на территории садовых некоммерческих товарищств (СНТ), коттеджных поселков (КП) и даже вблизи железнодорожных станций. Более 127 тыс. москвичей с 25 июля по 7 сентября написали заявления на голосование по месту нахождения за пределами столицы. Безусловным лидером по количеству собранных заявлений стала Московская область (около 107 тыс.). При пересчете на число избирательных участков самый высокий результат продемонстрировала Тульская область — 1054 заявления на один избирательный участок.

Уже в первую половину дня голосования заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев отметил, что явка избирателей на «дачных» участках практически вдвое превышает общегородскую. В итоге самая высокая явка была зафиксирована в Калужской области и составила 75,4%, что превышает «общегородские» показатели на 44,4%.

Политический консультант, ведущий эксперт Центра политических технологий Роман Ларионов объясняет такое расхождение «социальным составом так называемых дачников». По его словам, в этой категории преобладают «лояльно настроенные избиратели»:

«То есть эти избиратели должны были не только прийти в день голосования, но и предварительно зарегистрироваться по соседнему региону».

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов отмечает, что подавляющее число избирателей, как и прогнозировалось, пришло на «дачные» избирательные участки в первой половине дня. В связи с этим эксперт обратил внимание глав регионов на необходимость организации интересной программы на избирательных участках, чтобы сгладить неприятный эффект от потенциальных очередей. На каждом участке постарались организовать праздничную атмосферу: помещения украшены, около многих участков организованы различные развлечения и мастер-классы, обустроены кафе. Хотя всё же находились недовольные тем, что в очереди приходилось стоять по 20−30 минут.

Также некоторые граждане жаловались на то, что до избирательных участков неудобно добираться. Действительно, было несколько участков находящихся не в поселках — а например, на железнодорожных станциях, поэтому без машины попасть на них было непросто. Но, например, в Тульской области были организованы 25 временных автобусных маршрутов с определённым временным интервалом. Автобусы привозили и увозили проголосовавших москвичей прямо в СНТ и КП.

Результаты в регионах. Московская область

Несмотря на определенную схожесть результатов, можно выделить определенные различия от региона к региону, эксперты комментируют эти расхождения.

В Московской области самая низкая явка была зафиксирована в Дмитровском городском округе, железнодорожной станции Икша, и составила 37,19%, что по-прежнему превышает «городской» показатель вдвое. Что касается распределения голосов, то выбор избирателей не сильно отличался от Москвы: у Сергея Собянина — 77,4% голосов (при общегородском показателе в 70%), остальные кандидаты в среднем получили на 1,5% меньше.

Среди других примечательных результатов можно отметить данные избирательного участка №3800 в городском округе Истра Бужаровского сельского поселения (посёлок гидроузла им. Куйбышева, санаторий «Волна»). Здесь зафиксированы наибольшие результаты у Михаила Балакина (5,88% против подмосковного и общегородского 1,9 и 1,2%) и Ильи Свиридова (29,41% голосов избирателей, при этом следующим наибольшим результатом по Московской области у этого кандидата было 10,78%). Возможно, проживающие решили так отметить свой отдых. Сергей Собянин получил наибольшее число голосов (87,37%) в Талдомском городском округе, СТ «Избиратель».

Свою оценку электоральному механизму дает генеральный директор аналитического центра Polit. Generation, политолог Ярослав Игнатовский:

«Несмотря на то, что Москва и Подмосковье имеют весьма условные административные границы, у них наблюдается различие в электоральном поведении. Результаты голосования подмосковных «дачников» оказались ближе к соседним регионам, нежели к общегородскому. Видимо, все-таки статус столицы играет большую роль в протестном голосовании, чем общие экономические, экологические и прочие проблемы. В целом полагаю, что система удалённого голосования является отличным выходом для регионов с мобильным населением».

Калужская область

Калужкие дачники показали самую высокую явку среди соседей — она составила 75,4% в среднем по области, больше всего избирателей пришло на участок №5188 в городе Медынь, расположенный по проспекту Ленина, 2 (93,66%).

За Сергея собянина проголосовало 80% избирателей, следующий результат у представителя КПРФ Вадима Кумина — 5,7%. Третье место, в отличие от результатов в целом по Москве и соседним регионам, получил Михаил Дегтярев — 4,2% против 3,65% у Ильи Свиридова. За Михаила Балакина проголосова 1,2% избирателей.

В Калужской области не наблюдается существенных «перекосов» среди участков для голосования. Наибольшие показатели кандидатов на пост мэра Москвы (кроме лидера) не превышают 10%.

Владимирская область

Показатель Сергея Собянина во Владимирской области наиболее низкий среди «соседей» — он составил 73,2%. Вадим Кумин получил 11,4% голосов, практически столько же он получил и непосредственно в столице. Илья Свиридов заручился поддержкой 7% избирателей, Михаил Дегтярев — 5,4%, Михаил Балакин — 1,8% голосов.

Роман Ларионов отмечает, что Владимирский регион показал одно из наиболее «протестных» голосований:

«Этот регион оказался одним из наиболее протестно проголосовавших в ходе нынешних региональных выборов. Думаю, социальная среда и доминирующие в ней настроения отчасти отразились на москвичах, проживающих там на дачах. Тем не менее результат в 73% остаётся весьма высоким и опережает среднемосковский».

Тульская область

В разрезе избирательных участков наибольшую явку в Тульской области и высокую организацию избирателей показали в Заокском районе на участках №5194 (деревня Карпищево) и №5191 (деревня Каменка), в которых явка составила 74,5% и 66,4% соответственно.

Наибольшее число голосов Сергей Собянин получил среди «дачных» избирателей в Тульской области — здесь за него проголосовало 80,4% избирателей. 8,5% голосов набрал Вадим Кумин, Михаил Дегтярев и Илья Свиридов получили практически равные результаты — по 4,7 и 4,8% голосов соответственно. За Михаила Балакина проголосовало 1,4% избирателей.

В Тульской области москвичи оказали наименьшую поддержку «оппозиционным» кандидатам, даже самые высокие показатели Свиридова и Дегтярева не превысили 7% по участкам.

Эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Артём Богатырев отмечает, что Тульский регион продемонстрировал высокий уровень поддержки Сергея Собянина:

«Это подтверждает высказанную позицию большинством жителей СНТ во время мобилизационной работы и в ходе проведенных фокус-групп. Учитывая партийно-идеологический характер голосования за его политических оппонентов и их низкую узнаваемость, в Тульской области избиратели продемонстрировали в целом низкий уровень поддержки КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР».

В целом, как отмечают эксперты, эксперимент удался. Главное, что инициативу явно оценили сами избиратели. Значит, подобный эксперимент можно будет увидеть и на других региональных выборах.