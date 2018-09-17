«Пока так»: космонавт Тарелкин станет депутатом в Забайкалье

Чита, , 07:34 — REGNUM После выборов депутатов Законодательного собрания Забайкальского края партия «Единая Россия» не внесла в положенный срок (до 16 сентября) никаких изменений в состав своей фрации, это означает, что все избранные «единороссы» войдут в состав парламентской фракции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает сегодня, 17 сентября, Заб.ру со ссылкой на секретаря регионального отделения партии Сергея Михайлова, в том числе, это касается и космонавта, Героя России Евгения Тарелкина.

«Пока так. Он избрался, народ его избрал. Значит он также будет участвовать в деятельности регионального парламента», — пояснили в региональном избиркоме.

Тем временем, по данным ГАС «Выборы», космонавт Евгений Тарелкин проживает в городе Щёлково Московской области, а работает в Москве главным специалистом проекта в государственном научном центре Института медико-биологических проблем Российской Академии наук.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соответствии с Уставом Забайкальского края, в Законодательное собрание региона входят 50 депутатов, они избираются сроком на пять лет. Одна половина определится по единому краевому избирательному округу, другую изберут по одномандатным избирательным округам. Поскольку партия власти получила более 28% голосов избирателей, а коммунисты — почти 24,%, во фракцию «Единой России» вошли 21 человек (8 — по партийным спискам и 13 по одномандатным округам), во фракцию КПРФ — 14 человек.

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Напомним, Евгений Тарелкин родился 29 декабря 1974 года в посёлке городского типа Первомайский Читинской области. Сын военнослужащего, впоследствии Героя России Игоря Тарелкина. В мае 2003 года зачислен кандидатом в отряд космонавтов для прохождения обще-космической подготовки. После её завершения и сдачи государственных экзаменов в июне 2005 года зачислен в отряд космонавтов с присвоением квалификации «космонавт­испытатель».

Евгений Тарелкин стал 530­ космонавтом мира и 115­ космонавтом в СССР и России. В 2014 году за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на международной космической станции Евгению Тарелкину присвоено звание Героя России.